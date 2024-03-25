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Muş İlinin Bazı Köylerde Tek Katlı Evler ve Ahırlar Karla Kaplandı

Muş ilinin yüksek kesimlerdeki bazı köylerde son günlerde etkili olan yağışlarla tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

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Muş ilinde geçen hafta etkili olan yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde, yağışlarla kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi buldu.
Tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı köyde vatandaşlar, evlerin çevresinde biriken karı temizledi.
Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, bir haftadan bu yana köyde yağışın etkili olduğunu söyledi.
Köyün karla beyaza büründüğünü anlatan Omur, şöyle konuştu:
“Mart kapıdan baktırdı kazma kürek yaktırdı. Hava çok soğuk. Muş Ovası’nda hayvanlar dışarda otlatılırken burada bir metre kar üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz. Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı yem fiyatları arttı. Kardan dolayı tek katlı evlerimiz kara gömüldü.”
Vatandaşlardan Halil Omur ise “Bu ay baharı beklerken kış geri geldi. Köyümüze yaklaşık bir metre kar yağdı.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Muş

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