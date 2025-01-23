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MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
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Edirne’den kısa kısa haberi
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MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesindeki restoranda düzenlenen toplantıda, Tekirdağ'ın bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Türkiye'deki ayçiçeği üretiminde birinci, buğdayda üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Soytürk, kentin aynı zamanda bir turizm şehri olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da eğitim ve sağlık alanında da önemli yatırımların yapıldığını anlatan Soytürk, “Ama bunların yanı sıra en çokta sanayi şehriyiz. 14 organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 3 bin 287 tane sanayi tescilli firma 3 liman hava yolu, demir yolu, karayolu sanayi için her şey var.” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın Türkiye'de önemli çalışmalara imza attığına değindi.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Asmalı, “Dünyanın 84 farklı ülkesinde ülkemizin tamamında teşkilat yapılması olan 14 bin üyesiyle 60 bini aşan işletmesiyle 4 milyona yakın insanımıza istihdam sağlamasıyla MÜSİAD hem yerelde, hem de globalde çok yaygın bir sivil toplum kuruluşudur.” diye konuştu.

Asmalı, üyelere ve destek verenlere teşekkür etti.

Görevi devreden MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan ile görevi devralan Abdullah Demir de birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, sanayiciler, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.

Sanayi
Tekirdağ

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