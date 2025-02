Müteahhitler Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor haberi

CEM ŞAN – İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümde seferberlik ilan edilerek dirençli şehirler oluşturulması gerektiğini, müteahhitler olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

Demir, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İstanbul, Bursa ve bazı büyük metropollerde kayda değer oranda kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon konutun riskli olduğunu ifade eden Demir, “Riskli yapı stoku göz önünde bulundurulduğu takdirde kentsel dönüşümde olan ile olması gereken arasında çok büyük boyutta bir farklılık var. Çok başka bir boyutta olmamız lazımdı. Ülke ve müteahhitler olarak bu konuda bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyordu.” dedi.

Demir, kentsel dönüşümün ülkenin önemli bir sorunu olduğunu dile getirerek, “İMSİAD olarak bu konuda spesifik çalışmalar yapıyoruz çünkü kentsel dönüşümde bir formül yoktur. Yani iki kere iki dört eder gibi bir formülle kentsel dönüşümü her bölgede ve her şehirde aynı şekilde kurgulamanız mümkün değil. Her bölgenin kendine has karakteristik özelliğine uygun şekilde kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

– “Seferberlik şekliyle kentsel dönüşümü bir an evvel çözmemiz gerekiyor”

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi için finansman sorunun çözülmesi gerektiğine değinen Demir, şöyle devam etti:

“Riskli yapı oranımız çok fazla. Kentsel dönüşümde mükemmeliyetçi bir mantıkla yaklaşmamız mümkün değil. Herkes ister sokaklar, yeşil alanlar geniş olsun, az yoğunlaşma olan yaşanabilir, güzel şehirler olsun ama maalesef bir de işin realitesi var. Kutsanmış olan bir mülkiyet hakkımız var. Bunların tamamını göz önünde bulundurarak kentsel dönüşümü bir an evvel çözmek için müsamaha göstermek lazım. İMSİAD olarak 'Kentsel dönüşümden önce zihniyet dönüşümü' diye bir sloganımız var. Can güvenliğini ön plana çıkarıp kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için kat maliklerinin de bu konuda taviz vermesi lazım. Biz müteahhitler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kardan feragat etmeye hazırız. Seferberlik şekliyle kentsel dönüşümü bir an evvel çözmemiz gerekiyor.”

– “İstanbul'daki kampanyanın Bursa için de geçerli olmasını istiyoruz”

Demir, kamunun kentsel dönüşümle alakalı “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu” ile yerel idarelere yetki verdiğini, vatandaşlara yönelik kira yardımı ve uygun kredilerle kayda değer desteklerinin bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyasının başlatıldığını hatırlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kampanyanın Bursa için de geçerli olmasını istiyoruz. Bursa birinci derece deprem bölgesi. Bursa'nın da bu haklardan faydalanmasını istiyoruz. Şu an kamunun kendi ölçeğinde destekleri söz konusu. Kira yardımı var, bazı vergilerden, harçlardan muafiyet söz konusu. Kentsel dönüşümü bir an evvel daha canlandırıp daha etkin hale getirmek için bunun daha ileri boyuta götürülmesi mümkünse daha iyi olacaktır.”

– “Kentsel dönüşümün Marmara Bölgesi'nde canlandırılması gerekiyor”

Demir, Marmara Bölgesi'nin gerek nüfus yoğunluğu gerekse sanayisi ve ekonomisiyle Türkiye'nin en önemli bölgesi olduğuna dikkati çekti.

Bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin etkilerinin çok fazla olacağını belirten Demir, “İvedilikle bu işi çözmemiz gerekiyor. Sanayi faktörü de burada çok önemli. Dolayısıyla kentsel dönüşümün mutlaka bir an evvel Marmara Bölgesi'nde canlandırılması gerekiyor.” dedi.

Sanayi bölgelerinin kentsel dönüşümüne ilişkin de çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Demir, bu konuyu şehir estetiği ve fabrikaların üretimi açısından iki grupta ele aldıklarını anlattı.

Demir, şehir merkezinde, yerleşim birimlerinin içinde kalan sanayinin şehrin estetiğini yok etmesi, hava kirliliği, trafik yoğunluğuna sebep olması gibi çeşitli nedenlerle şehir dışına çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Aynı zamanda bu fabrikaların şehir dışına çıktığı takdirde boşalan alanların kentsel dönüşüm için rezerv alan olarak kullanılması çok önemli. Bu ticari yerlerin belirli organize bölgelerde toplanıp düzgün imalat yapma alanlarının oluşması onlar için de fayda sağlayacaktır. Şehrin estetiği ve yaşanabilir şehir olması açısından çok önemli. Ayrıca mevcut organize sanayi bölgelerinde geçmiş dönemde yapılmış riski olan yapı stokları bulunuyor. Bu sanayi yapılarının da mutlaka bir an evvel testlerden geçirilmesi lazım. Fabrikalara şu gözle bakmak lazım. Bir fabrikanın yıkılması yalnızca oradaki üretimi durdurmuyor. Tedarik zincirini kırması açısından çok kritik öneme sahip. Bir fabrikanın durması belki de akabinde 5-10 fabrikanın durmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla sanayi ve imalat bizim için çok çok önemli. Bunları güvenilir yapı haline getirmemiz lazım. Dirençli şehirler oluşturmamız gerekiyor.”