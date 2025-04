New Holland, Konya Tarım Fuarı’nda traktör ve ekipmanları için kampanya sundu haberi

TürkTraktör markası New Holland, yeni traktörleri ve tarımsal ekipmanlarına ilişkin hazırladığı kredi kampanyalarıyla, Konya Tarım Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, New Holland, fuarda, en son emisyon seviyesine sahip çevreci modelleriyle dikkati çekiyor. Şirket, fuara özel olarak traktör ve ekipmanlarda çiftçilere kampanyalar sunuyor.

Nisan boyunca devam edecek “TT Finans” kampanyası kapsamında New Holland marka sıfır traktör alımlarında 4 milyon liraya kadar kredi tutarlarında faiz oranları ve 5 yıla kadar vade seçenekleri bulunuyor.

Yerli ekipman tarafında kullanılacak kredilerde ise 1 yıl vadeyle 250 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 250 bin lira-350 bin lira arası yüzde 1,99 faiz ve 350 bin lira-500 bin lira arası yüzde 2,99 faiz oranları çiftçileri bekliyor.

Bu ay, yerli üretim New Holland traktör satın alan çiftçilere, eksantrik pulluk, toprak işleme, ilaçlama makinesi, hassas ekim makinesi ve küçük balya ürün grupları için perakende destekleri sunuluyor. New Holland marka büyük balya makineleri, biçerdöverler ve teleskopik yükleyiciler için 2, 3 ve 4 yıllık vadelerde geçerli leasing kampanyası da fuar süresince tüketicilere sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan Faz 5 emisyon seviyesindeki en son teknolojiye sahip ürünlerini fuar kapsamında Konyalı çiftçilerle buluşturduklarını belirtti.

“Geleceğe Hazırlar” özdeyişi doğrultusunda çiftçilerin her türlü ihtiyacında yanlarında olabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Canbeyli, şunları kaydetti:

“18 yıldır aralıksız pazar lideri olarak, New Holland markamızın sürdürülebilir tarımın anahtarı olan en yeni ürünlerini Konya Tarım Fuarı'nda sergiliyoruz. New Holland T5 Bluemaster FL 4.20 Master Faz 5, T5 Bluemaster MasterDrive Faz 5'in yanı sıra T4S ve 66s serisi traktörlerimizde, bu sınıfta ilk kez fabrika çıkışlı manuel dümenleme sistemimiz TTGuide ekrana sahip modeller standımızda yer alıyor. New Holland CX 6.80 Sap Kıyıcılı Biçerdöver, New Holland FR650 Kendi Yürür Silaj Makinesi, New Holland TH9.35 Teleskopik Yükleyici ve New Holland Büyük Balya Makinelerimizin de çiftçilerimizin ilgisini çekeceğine inanıyoruz.”