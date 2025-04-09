Nişantaşı Üniversitesi turizm sektörü temsilcilerini öğrencilerle bir araya getirdi haberi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin turizm sektörüne etkilerinin ele alındığı zirveye ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Turist Rehberliği ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarının katkılarıyla düzenlenen “Turizmde Güncel Tartışmalar ve Yapay Zeka Kullanımı” zirvesinde akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

Açılış konuşmalarında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş ve İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eracun yer aldı. Turizmin geleceğine ışık tutmayı hedefleyen platformda, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve teknolojik inovasyon gibi başlıklarda analizler yapıldı.

Üç oturumda gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumunda Marriott International Türkiye İş Konseyi Başkanı Recep Özdemir, Orient Occident Hotel Genel Müdürü Engin Eryılmaz ve JW Marriott Hotel Ankara Genel Müdürü Dr. Hakan Arslan yer aldı.

İkinci oturuma TUROYD Başkanı Ali Can Aksu, Hampton by Hilton Merter Genel Müdürü Derya Aydınay ve Royal Blue Resort & Residence Genel Müdürü Semih Altun katıldı.

Yapay zekanın turizm sektörüne etkilerinin konuşulduğu üçüncü oturumda ise CVYEN AI Ürün Yöneticisi Ahenk Ayvaşık, MUSE VR Kurucu Ortağı Talat Alkan ve Mayda Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mayda görüşlerini paylaştı.

Zirvenin kapanışında yapay zekanın etik ve hukuki boyutları tartışıldı. Katılımcılar, bu teknolojilerin insanın yerini almak için değil, onu desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.