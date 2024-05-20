HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

NKÜ Öğrencileri Gazze’deki Saldırıları Tiyatro ile Protesto Etti

NKÜ öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yazdıkları tiyatro oyununu sahneledi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Tekirdağ’da, üniversite öğrencileri, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek için kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesinde eylemlerini sürdürüyor.

Öğrenciler, Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla burada görev yapan öğretmen, doktor, basın mensubu gibi kişilerin yaşadıklarını kaleme aldı.

İLGİLİ HABER İzmit’te Canan Dağdeviren Adına Kreş Açılışı
NKÜ öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yazdıkları tiyatro oyununu sahneledi.

Yazdıkları tiyatro oyunu için yerleşkedeki alanı tiyatro sahnesine dönüştüren öğrenciler, burada oyunlarını sahneledi.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Karakurt, AA muhabirine oyunu yazarken Gazze’yi hayal ettiklerini söyledi.

Gazze’deki soykırımı herkese anlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karakurt, burada zor şartlar altında görev yapan gazetecileri düşündüğünü ve onların sesi olmak için tiyatroda yer aldığını belirtti.

Karakurt, dünyada birçok üniversitede öğrencilerin eylem yaptığını hatırlatarak, “Ben Gazze’de olan bir gazetecinin sesi ve dili olmak istedim. Ona göre oyunu kaleme aldım. Basın ve medya organlarının nasıl adaletli, özgür bir şekilde hareket etmesi gerektiğini gözler önüne sermeye çalıştım.” dedi.

Öğrenci Muazzez Dilara Nur Mutlu da kendini bir öğretmenin yerine koyduğunu ve duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

Filistin’de şehit edilenlere fazlasıyla üzüldüğünü aktaran Mutlu, “Gazze’de yaşanan soykırıma karşı tepki göstermek istedik. Elimizden geldiğince soykırıma karşı geldiğimizi anlattık. Öldürülen her bir çocuk, her can bizim için kutsaldır. Hiçbir çocuğun, kadının öldürülmemesi için bu soykırıma son verilmesini istiyoruz. Geleceğin öğretmenleriyiz aslında. Sadece bilgi aşılamak değil, öğrencinin sağlıklı bir ortamda yetişmesi bir öğretmenin en büyük hayali.” diye konuştu.

Mutlu, kaleme aldığı öğretmen rolü için hazırlanırken, izlediği videolarda vicdanının sızladığını da ifade etti.

Gazzeli doktoru canlandıran Yahya Kayhan ise ilaç ve ekipman olmadan insanlara şifa vermeye çalışan doktorları konu aldığını dile getirdi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Namık Kemal Üniversitesi
Tekirdağ

İlgili Haberler

Malkara’da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Kurtarıldı

Bilecik’te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Lalapaşa’da Kırmızı Orman Karıncaları Koruma Altına Alındı

Üzerinde Uyuşturucu Bulunan 2 Kişi Tutuklandı

Edirne’de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Göçmen Yakalandı

Sulama Kanalına Giren 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Karasu’da İnşaat Kazısında Ceset Bulundu

Fenerbahçe’nin Derbi Galibiyeti Borsada Hisse Fiyatlarını Artırdı

Motosiklet ve Otomobilin Karıştığı Kazada Motosiklet Sürücüsü Öldü

Kamyonet Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Sakarya’da Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti