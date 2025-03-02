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Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
Tekirdağ’da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor haberi
Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi
Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Oruç tutan şeker ve tansiyon hastalarına uzmanlardan öneriler haberi
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Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.Türkiye'nin farklı şehirlerinden 26 off-road ar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 26 off-road araçla etkinliğe katılanlar, zorlu parkurlarda yarıştı, çamurlu yollar, dik yokuşlar ve engebeli arazileri aşmaya çalıştı.

Off-road tutkunları, Kazdağı Gezginleri Derneği (KAGEZ) üyelerinin de katılımıyla bölgeyi keşfetme fırsatı buldu.

Rotasızlar Off-road Grubu Başkan Yardımcısı Hilmi Şahin, AA muhabirine, etkinliğe Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve çevre ilçelerden katılım olduğunu belirtti.

Off-road meraklılarından Ali Kaptan da etkinliğe Balıkesir merkezden katıldığını belirterek, “Doğada olmayı seviyoruz. Off-road araçlarla bu tür kamplara katılıyoruz. Gece Sarıkız'a çıktık, karlı ortamda araçlarımızı zorladık. Bugün de zirveye doğru yolculuk yaptık.” diye konuştu.

Bölgeye gelenleri çiftliğinde ağırlayan Mustafa Olcay da off-road ekibine teşekkür ederek, “Kazdağları'nı tanıtmak ve zarar vermeden gezmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, farklı illerden katılımcıları bir araya getirdi. Misafirlerimiz, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.” ifadelerini kullandı.

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