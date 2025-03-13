Olmadık Ofis, KOBİ’lere Avrupa pazarında temsilcilik imkanı sunuyor haberi

Olmadık Ofis, Avrupa Birliği ülkelerine açılmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için maliyet ve süreç odaklı engelleri azaltmayı amaçlayan “Global Ofis” paketini hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki KOBİ'ler için yüksek maliyetler ve bürokratik engeller, Avrupa pazarına açılmada önemli zorluklar arasında yer alıyor. Yaklaşık 450 milyon tüketiciyi kapsayan Avrupa Birliği pazarı, potansiyel fırsatlar sunmasına rağmen, küçük işletmelerin karşılaştığı maliyet ve yasal düzenlemeler girişimleri zorlaştırıyor.

Hollanda merkezli Invest in Holland tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her beş yabancı işletmeden dördü Avrupa Birliği pazarına girişte yüksek kuruluş maliyetlerini en büyük engel olarak değerlendiriyor.

Olmadık Ofis, geliştirdiği maliyet avantajlı çözümle Türkiye'deki KOBİ'lere Hollanda'da temsilcilik açma fırsatı vererek globalleşme süreçlerini hızlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olmadık Ofis Kurucusu Seçkin Canan, uluslararası pazarlara açılmak isteyen şirketlerin yasal mevzuata uygun olarak yeni bir ticari yapı kurmaları gerektiğine dair yanlış bir algı bulunduğunu belirtti.

Şirketlerin uluslararası pazarlara adım atarken en başta şirket kurmak için çabaladığı ve buna bağlı olarak bazı engellerle karşılaştıklarını aktaran Canan, “Olmadık Ofis olarak geliştirdiğimiz 'Global Ofis' paketi, Türkiye'de kurulu şirketler için globalleşme yolculuğunu Avrupa'da temsilcilik modeliyle hızlandırıyor.” ifadesini kullandı.

– Hollanda, Global Ofis çözümüyle çok daha erişilebilir hale geliyor

Uluslararası pazarda güvenilir bir görünüm için yurtdışında şirket kurulması gerektiğine yönelik anlayışın işletmelerin süreçlerini yavaşlattığına işaret eden Canan, şunları kaydetti:

“Türkiye'de ilk kez Olmadık Ofis çatısı altında sunulan 'Global Ofis' hizmeti, Türk şirketlere aylık 100 Euro maliyetle prestijli bir Hollanda adresi, çok dilli personel tarafından yanıtlanan yerel bir telefon numarası ve tarama/yönlendirme gibi posta hizmetleri sunuyor. İşletmeler, Olmadık Ofis'in Global Ofis paketiyle Hollanda Ticaret Odası'na kayıtlı bir şirket kurmadan da, Avrupa'da temsil edilebiliyor. Bu sayede uluslararası müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvenilir irtibat noktasını sağlamış ve bunu yaparken ek maliyetlerle ve bürokratik süreçlerle uğraşmamış oluyor.” değerlendirmesini yaptı.

Canan, Türkiye'deki KOBİ'lerin ihracatın üçte birinden fazlasını gerçekleştirdiğini ve Avrupa pazarına açılma eğiliminde olduklarını vurgulayarak, Global Ofis çözümünün Türkiye'deki KOBİ'ler için Avrupa'ya açılan bir kapı sunduğunu belirtti.

“Türkiye'deki şirketler, Olmadık Ofis’in aylık 100 euro maliyetle sunduğu Global Ofis paketiyle bürokraside boğulmadan, banka hesaplarını zorlamadan Avrupalı bir şirket gibi iş yapabiliyor.” ifadelerini kullanan Canan, Türk KOBİ'lerin global pazarlarda rekabet edebilmesinin, ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi için de kritik önemde olduğunu kaydetti.

Canan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hollanda’da resmi adres, yerel bir telefon numarası ve temel hizmetleriyle Olmadık Ofis, tüm yabancı şirketlerin Avrupa'da bir muhatap, bir adres, ihtiyaç durumunda arayabilecekleri telefon numarası ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Türkiye'deki işletmeleri uluslararası rekabette güçlendirmeyi amaçlayan 'Global Ofis' paketi, uygun fiyat ve pratikliği harmanlayan yaklaşımıyla ülkemizdeki KOBİ'lerin globalleşmesi açısından bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. Küresel pazarlara erişmek, ürün ve hizmetlerini ihraç etmek isteyen KOBİ'ler için mesajımız açık, Avrupa pazarı göründüğü kadar uzak değil. Maliyetleri oldukça sınırlı tutarak Avrupa’daki potansiyel müşterilere güven vermek ve globalleşme yolunda ilk sağlam adımı atmak, Global Ofis ile mümkün.”