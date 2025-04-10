ON Dijital Bankacılık ve Strategy& “Dijital Bankacılık Raporu”nu yayımladı haberi

Burgan Bank bünyesinde bulunan “ON Dijital Bankacılık” ve PwC çatısı altındaki “Strategy&” dijital bankaların küresel ve yerel ölçekteki potansiyeline ışık tutan “Dijital Bankacılık Raporu”nu paylaştı.

ON Dijital Bankacılık ve Strategy& tarafından yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, dünya çapında dijital bankalar hızla çoğalıp güçlenirken, Türkiye'de uzaktan müşteri ediniminin şubeyi geride bırakması ve gelişmiş bankacılık uygulamalarıyla dijital bankacılığın potansiyeli öne çıkıyor.

Küresel ölçekte güçlenen dijitalleşmenin ve farklı paydaşlarla artan koordinasyonun da desteğiyle müşterilerin dijital bankalara yönelik ilgisinin büyüyeceği öngörülüyor.

Mobil veri tüketimindeki artışla birlikte, gelecek dönemde dijital bankacılığın küresel çapta daha da karlı bir sektöre dönüşeceğini vurgulayan rapor, dijital bankaları da mercek altına alırken, dijital bankaların farklılaşma noktalarını ve sektörün geleceğini şekillendiren dinamikleri inceliyor.

Dijital bankalar, tamamen dijital ve kişiselleştirilebilir olmaları, farklı alt segmentlerin ihtiyaçlarına odaklanmaları ve geniş bir cazip ürün-hizmet ekosistemi sunmalarıyla fark yaratıyor. Dijital bankacılığı şekillendirecek başlıca faktörler ise açık veri paylaşımı, merkeziyetsizleşme ve hiper kişiselleştirmeye yönelik teknolojiler olarak ifade ediliyor.

Büyüme odaklı dijital bankaların, karlılığa öncelik vermeye başlamasıyla birlikte bazı dijital bankaların karlı finansal pozisyonlara ulaştıklarına dikkati çeken raporda, güven tesis etme, ana banka olma ve geniş ürün ve hizmet sunabilme noktalarında da ilerleme kaydettikleri vurgulanıyor.

Dijital bankacılık ekosisteminin global ölçekteki gelişimi ve gelecek perspektifine yönelik içgörüler, raporda, “Artan dijitalleşme ile 2018-2022 arası dönemde üç kata yakın artışla 1 milyon 300 bin petabayt seviyelerine ulaşan mobil veri tüketimi, dijital bankaların ivme kazanmasına katkı sağladı. Mobilin üstel gelişiminin devam etmesiyle dijital bankaların, mobilden yeni müşteri kazanımı ve derinleşmesi noktalarında ivme kazanması bekleniyor.” şeklinde ifade edildi.

– “Hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayan dijital bankalar rekabette öne çıkacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, dijital bankacılığın artık sadece alternatif bir model değil, finansal sistemin geleceğini şekillendiren bir güç olduğunu belirterek, Türkiye'de uzaktan müşteri ediniminin, şubeden edinimi geçmesinin, dönüşümün hız kazandığını gösterdiğini aktardı.

Yarışta sadece dijital olmanın yetmeyeceğini kaydeden Özcan, “Dijitalleşmenin sağladığı maliyet avantajını müşterilerine fayda olarak sunabilen, açık finans, gömülü bankacılık ve yapay zeka destekli hizmetler sayesinde müşterilere kesintisiz ve hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayan dijital bankalar rekabette öne çıkacak. Yapay zekanın finansal teknolojiler alanında yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital banka sayısı artarken sundukları hizmetlerin kalitesi de yükselecek. Bu doğrultuda, kişiselleştirilmiş ve pürüzsüz müşteri deneyimi sunabilmek, rekabetin belirleyici unsuru olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

PwC Şirket Ortağı ve Danışmanlık Hizmetleri Lideri Serkan Tarmur da dijital bankaların, bankacılık sektörü içerisinde doğru bir boşluğu doldurduğuna işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde daha da başarılı olmalarını sağlayacak faktörün inovatif ve çevik olmalarıyla beraber hızlı karar alabilme yetkinlikleri olacağına inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.