Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi

Opel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşitlik ve çeşitliliğe vurgu yaparak, bu değerlerin kurumsal kültürünün temel parçalarını oluşturduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, “Kadın Perspektifi Panelleri” (KPP) ile kadın bakış açısını yeni araçlarının geliştirilme sürecine dahil ediyor. Bu panellerde kadın çalışanlar, araçların ergonomisi, sürüş deneyimi ve depolama alanları gibi konularda katkı sağlıyor.

Şirket atölyelerinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kadınlar kıyaslama ve hedef grup analizleri, test sürüşleri ve tasarım değerlendirmelerine katılarak sürece aktif bir şekilde katkıda buluyor. Bu sayede, kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilen araçlar ortaya çıkıyor.

Yeni Opel Grandland modelinde de paneller, en üst seviyedeki SUV'un pazara sunulma sürecinde en başından itibaren etkili oldu.

– “Grandland'in gelecekteki taslak tasarımlarına dair geri bildirimler toplandı”

Çeşitli rakip modelleri test etme fırsatı bulan ve böylece bu modellerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir sunan kadın çalışanlar, yeni Grandland'in geliştirilme ve potansiyel iyileştirmelerin belirlenme sürecine katkıda bulundu. Panel üyelerinden Grandland'in gelecek taslak tasarımlarında ilave estetik ve işlevsellik geri bildirimleri toplandı.

Atölyenin sonuçları, ileriye yönelik geliştirmeye doğrudan dahil edildi. Anahtar Performans Göstergesi (KPI) adlı bir KPP raporu bu süreç sonunda hazırlandı.

Geliştirme sürecinde elde edilen ilerlemeyi değerlendirebilmek için, KPP üyeleri prototipleri defalarca kullanma fırsatı buldu ve geri bildirimlerde bulundu.

– Kadın perspektifi yeni Grandland'a pek çok yeni unsur kazandırdı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Almanya Kadınlar Başkanı Nina Thiele, “Kadın Perspektifi Panelleri”nin, kadınların kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yeni Opel modellerine yön verdiğini belirtti.

Kadınların kıyaslama analizleri, test sürüşleri ve tasarım değerlendirmeleri ile sürece aktif katılım sağladığını ifade eden Thiele, şunları kaydetti:

“Elde ettiklerimiz sayesinde, sadece kadınlar için değil, tüm sürücüler için önemli olan birçok unsuru yeni Grandland'a kazandırdık. Bunlar arasında, tüm koltuklarda keyifli bir alan hissinin yanı sıra, iyi bir direksiyon pozisyonu, yüksek kaliteli iç mekan ve harika bir sürüş deneyimi bulunuyor. Opsiyonel olarak sunulan koltuk ısıtmasını da içeren etkili arka havalandırma, Grandland'de iyi hissettiren bir ortamın oluşmasına da katkıda bulunuyor.”