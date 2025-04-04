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Opel’den nisan ayı kampanyası haberi

- Firma, kampanya olanaklarına ek olarak farklı ödeme çözümleri sunuyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Opel’den nisan ayı kampanyası haberi

Opel, nisan ayına özel kampanyasında, binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Corsa, Opel Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Opel gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını, müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Corsa, Mokka ve Astra'nın yüzde yüz 100 elektrikli versiyonlarında, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Corsa Elektrik “GS”; Astra Elektrik ise “Ultimate” ve GS donanım seviyelerinde müşterilerle buluşuyor.

– Ticari modellere özel teklifler

Binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde bu aya özel kredi seçenekleri ve teklifleri sunuyor.

Opel'in Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo (5,3 ile 5,8 metreküp hacmindeki versiyonlar), Vivaro City Van modelleri 300 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vade, yüzde 2,79 faizli kredi imkanlarıyla satın alınabiliyor.

Combo Elektrik 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Movano ise 250 bin liraya 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 600 bin liraya 12 ay, yüzde 2,99 faizli kredi olanaklarıyla müşterileri bekliyor.

Opel, bu ayın kampanya olanaklarına ek olarak birbirinden farklı ödeme çözümleri de sunuyor.

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