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Ordu’da 23 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Ordu'da 23 öğrenci iftar yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci hastaneye başvurdu.
Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı.
Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri olan 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.
Öğrencilerden 21’i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2’sinin tedavisi sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ordu

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