Ordu’da 23 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci hastaneye başvurdu.
Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı.
Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri olan 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.
Öğrencilerden 21’i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2’sinin tedavisi sürüyor.
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