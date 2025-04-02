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Otizmde erken tanı ve doğru müdahale kritik önem taşıyor haberi

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Topçu: - "Doğru tedavi ve erken müdahale ile çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmenin mümkün"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Otizmde erken tanı ve doğru müdahale kritik önem taşıyor haberi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Topçu, otizmin erken dönemde fark edilmesi gereken bir nörogelişimsel hastalık olduğunu, doğru tedavi ve erken müdahaleyle çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Prof. Dr. Yasemin Topçu, otizmin belirtilerinin erken yaşlarda tanımlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Topçu, otizmle ilgili farkındalık oluşturmanın ve erken tedavi yaklaşımlarının, otizmli çocukların potansiyellerine ulaşmaları adına büyük bir rol oynadığını aktardı.

Otizmin erken çocukluk döneminde kısıtlı ilgi alanları ve takıntılarla başlayan nörogelişimsel bir hastalık olduğunu vurgulayan Topçu, otizmin, her 40-60 kişiden birinde görüldüğüne ve belirtilerin çok erken yaşlarda ortaya çıkabildiğinin bilgisini paylaştı.

Topçu, 2 aylık bir bebekte göz teması olmamasının ve karşılıklı gülüşmenin eksikliğinin otizmin ilk belirtisi olabileceğine dikkati çekerek, “Bir yaşında anlamlı kelime kullanmaması, iki yaşında cümle kurmaması, ismine yönelmemesi, çocuklar büyüdükçe oyun kurma becerilerindeki eksiklikler ve ayrıca yaşıtlarıyla iletişim kurmada yaşanan zorluklar da otizmin belirtileri arasında yer almaktadır.” değerlendirmelerinde bulundu.

– “Enfeksiyonlar otizmin gelişimine etki edebilir”

Otizm hastalığında genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığına işaret eden Topçu, anne ve babanın 40 yaş üstünde olması, büyük şehirlerde yaşamak, sosyal olmayan bir çevrede iletişimden ve uyarıdan uzak büyümek ve ekran maruziyeti gibi faktörlerin otizm riskini artırabileceğinin altını çizdi.

Topçu, gebelik sürecindeki annenin sağlık durumunun ve geçirilen enfeksiyonların da otizmin gelişimine etki edebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Otizm de erken teşhis çok önemli. Bu hastalığın tedavisinde bireysel eğitim, dil terapisi, ergoterapi ve duygu bütünleme tedavileri büyük öneme sahip. Ayrıca, otizme eşlik eden örneğin dikkat eksikliği, epilepsi, stres bozuklukları veya depresyon gibi durumlar var ise bu belirtilerin de uygun tedavilerle ele alınması gerekiyor. Otizm spektrum bozukluğunu kesinlikle düzeltecek kesin bir ilaç tedavisi yok ancak eşlik eden sorunlar için ilaç tedavileri uygulanabilir. Hastalığın tedavisinde, Omega-3 ve seçilmiş olgularda ketojenik diyet tedavisi bazı hastalarda faydalı olabilir. Masaj terapisi ve at biniciliği gibi terapiler de çocukların sosyal becerilerini artırabilir, dil gelişimlerine katkı sağlayabilir.”

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