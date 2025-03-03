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Bahçelievler’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Otizmli gençler Uludağ’da kamp yaptı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 37 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu haberi
Gelibolu Belediyesinden şehit ailelerine iftar yemeği haberi
Kırklareli Valisi Turan gazilerle buluştu haberi
Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 11 kişi yaralandı haberi
Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi
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Otizmli gençler Uludağ’da kamp yaptı haberi

BURSA (AA) - Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Uludağ tesislerindeki kampa 25 otizmli genç ve anneleri katıldı.Kamp süresin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Otizmli gençler Uludağ’da kamp yaptı haberi

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Uludağ tesislerindeki kampa 25 otizmli genç ve anneleri katıldı.

Kamp süresince gönüllü kayak eğitmenleri, otizmli gençlere kayak eğitimi verdi. Kar topu da oynayan gençler ateş başında sohbet etti.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, AA muhabirine, 25 otizmli gencin aileleriyle kar ve kayak keyfini yaşadığını söyledi.

Kanberoğlu, ilk kez kayak deneyimi yaşayan ve kayak dersleri alan otizmli gençlere sağlanan imkanlar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür etti.

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