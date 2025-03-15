Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi

“Düğün Dernek”, “Çalgı Çengi”, “Kardeş Payı” ve “Hokkabaz”ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni düzenlendi.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 1999'da Yurtsever ile bir dizide çalıştıklarını belirterek, “O zaman hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. O dönemde Dokuz Eylül Üniversitesinden gelen arkadaşlar, kamera önünde ve arkasında çok katkıda bulundu. Onlar sayesinde çok güzel dizi oldu. Şinasi de onlardan biriydi. Sete ilk gelişini hatırlıyorum. Necmi Yapıcı ile gelmişti, Şinasi'yi 'Can kardeşim.' diye tanıştırmıştı. Yüzünde gülümseme vardı. O günden sonra da gülümsemesi milyonlarca kez paylaşıldı.” dedi.

Yönetmen Sinan Çetin'in Yurtsever'e “Sen benim yıllardır aradığım insandın. Nerede kaldın, neden bu kadar geç tanıştık?” dediğini aktaran Güven, “Uzun süre birlikte çalıştılar. Bizim Şinasi ile yollarımız ayrıldı ama hep karşılaştık. O gülümseme yüzünden hiç gitmedi. Buradaki herkes şahitlik edecektir ki Şinasi çok iyi bir insandı. Ölümü çok erken oldu. Ailesine, eşine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Güven ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yurtsever için taziye mesajını paylaştı.

– “Herkes onun neşesine, dürüstlüğüne, hakkaniyetine hayran kalırdı”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de “O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler” dizesini paylaşarak, “Şinasi kardeşimiz de o yitip giden kardeşlerimizden birisi oldu. Son dönemde buradan içimizi acıtan birçok sanatçıyı uğurladık. Her yolculuk bizden de bir kopuştu. Şinasi Bey ile birebir tanışmasam da Beyoğlu'ndan komşumuzdur. İlçesine, mahallesine duyarlıydı. Dönem dönem mail yoluyla belediyeye taleplerini iletir, hallolduğunda da geri dönüp teşekkür ederdi. Duyarlılığı kadar nezaketi ve naifliğiyle de tanıdığımız bir kardeşimizdi.” şeklinde konuştu.

Oyuncu Onur Buldu ise Yurtseven'in oyun arkadaşı ve hemşehrisi olduğunu dile getirerek, “43 yıllık hayatımın en zor anlarından birini yaşıyorum. Şinasi abiyi tanıyan herkes onun neşesine, dürüstlüğüne, hakkaniyetine hayran kalırdı. Onunla bir filmde tanışmıştık. Ondan sonra da hayatımdan hiç ayırmadım. Bundan sonra da hatıralarıyla, hissettirdikleriyle yanımda olmaya devam edecek.” diye konuştu.

Yurtseven'in etrafındaki insanlarla çok ilgili olduğunun altını çizen Buldu, şunları kaydetti:

“Derdiyle dertlenir, başarısıyla övünürdü. Bir konuda yardım istediğinde 50 farklı kaynaktan araştırır, sana çözüm yolu bulurdu. Çocuk gibi bir adamdı. Bir süre birbirimizi aramasak, hemen alınır, küserdi. 'Çocuk adam.' derdim ona. Bence onu en iyi anlatan cümle buydu. Biz şimdi kimle uğraşacağız abi? Gol attığımızda kimin üzerine atlayacağız? O kocaman boşluğun içine ne tıkıştırabiliriz? Güle güle Şinasi abi, güle güle 'çocuk adam', güle güle en büyük Beşiktaşlı. Hayatımızdaki varlığın için teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim.”

Oyuncu Şahin Irmak, yaklaşık 2 ay önce abisini kaybettiğini dile getirerek, “Olayı duyduğumda ilk aradığım kişi Şinasi'ydi. Şöyle düşündüm, buna bir çözüm bulsa Şinasi bulur. Onun mutlaka tanıdığı vardır. Bunu hallederse Şinasi halleder. Kaybettiğimde de ilk konuştuğum kişi Şinasi'ydi. Merhaba diyene 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diyen, kalbi tertemiz bir arkadaşımızdı. Çok yakın zamanda iki tane abimi kaybetmiş oldum. Bu biraz fazla oldu ama yakın zamanda görüşeceğiz.” dedi.

Oyuncu Ahmet Kural ise Şinasi Yurtsever ile oyunculuğa başlamadan önce 2006'da bir mekanda karşılaştıklarını, kendisine çok hayran olduğunu söylediğini ifade etti. Konuşmakta zorlanan Kural, sahneden özür dileyerek ayrıldı.

Törenin ardından Yurtseven'in cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Anma ve cenaze töreninde, oyuncu Engin Günaydın, Selim Bayraktar, Alper Kul, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Özgür Çevik, Ayhan Taş, Sarp Apak, Sadi Celil Cengiz, Uğur Bilgin, Cem Gelinoğlu, Cengiz Bozkurt, Ahmet Arslan, Murat Cemcir, İbrahim Büyükak, Sadık Gürbüz, Korhan Herduran, Murat Kaman, Emrah Kaman, İnan Ulaş Torun, Samet Gürsel, Savaş Özdemir, Hakan Meriçliler, Murat Kılıç, Mehmet Usta ve Derya Karadaş'ın yanı sıra Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile sanat dünyasından birçok isim yer aldı.