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Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi
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Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
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Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi

- Özel eğitim okulunda öğretmenlik yapan Ufuk Bulut, aynı zamanda Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nda milli sporcu yetiştiriyor - Ufuk Bulut: "Hareketliliği sağlamak down sendromlu çocuklar için çok zor ama inanın burada hepimizden çok daha disiplinli, bilinçli ve çalışkanlar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Özel eğitim öğretmeni Ufuk Bulut, hayatını özel sporcularının başarısına adadı.

Bulut, 2006 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel eğitim uygulama okulunda öğretmen olarak göreve başladı.

Özel öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve fiziksel gelişimlerine de katkıda bulunmak isteyen Bulut, sporun dönüştürücü gücünü keşfederek basketbol antrenörlüğü eğitimleri aldı.

Bulut, 2010 yılında Türkiye Özel Sporlar Spor Federasyonu tarafından Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nın antrenörlüğüne getirildi.

Dört yıl içindeki başarılarıyla fark yaratan ve 2014'te başantrenör olan Bulut bugüne kadar 17 down sendromlu sporcuyu, genç milli takım kadrosuna kazandırdı.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2019'da Portekiz'de Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2024'te Türkiye'de Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Şimdi ise yeni hedef 2025 Avrupa Şampiyonluğu.

Haziran ayında İtalya'da düzenlenecek şampiyona için hazırlıklar Tekirdağ'da sürüyor.

Bulut ve ekibi, zafere giden yolda disiplinle çalışmalarını sürdürüyor.

– “Hedef dünya şampiyonluğu”

Ufuk Bulut, AA muhabirine down sendromlu sporcularla hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Basketbol ile 9 yaşında tanıştığını ifade eden Bulut, down sendromlu bireylerle arasında özel bir bağ bulunduğunu belirtti.

Kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Bulut, down sendromlu sporcularla katıldıkları birçok müsabakadan derece elde ettiklerini kaydetti.

Milli sporcu yetiştirmek için gayret gösterdiğini vurgulayan Bulut, “Özel sporcular anlamında çok önde bir yerdeyiz. Henüz taze bir alan olmasına rağmen hızla ilerliyoruz. Gayretle çalışıyorlar.” dedi.

Spor yapan down sendromlu bireylerin sosyal ve fiziksel olarak gelişim gösterdiklerini dile getiren Bulut, sporcuların çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Sporcularıyla yeni başarılara imza atmak için çalıştıklarını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

“Hareketliliği sağlamak down sendromlu çocuklar için çok zor ama inanın burada hepimizden çok daha disiplinli, bilinçli ve çalışkanlar. 2018 yılında çıktığımız bu yolu umuyorum 2025'te Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandıracağız. Dünya finalini bir sayıyla kaybetmiştik, bu kez umuyorum olacak.”

Sporculardan Eren Yılmaz ise antrenörü başarılara imza atmak istediğini belirtti.

Sporcu Hasan Gökhan Kotan da uzun zamandır Bulut ile birlikte çalıştığını ve kendisini çok sevdiğini anlattı.

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