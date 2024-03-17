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Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarı İle 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

En değerli ve pahalı besinlerden olan trüf mantarı özel eğitimli köpeklerle toplanarak çeşitli ürünlerin üretilmesinde kullanılıyor.

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Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarı ile konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.

Bölgede “Mantar avcısı” olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün elde ediliyor.

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En değerli ve pahalı besinlerden olan trüf mantarı özel eğitimli köpeklerle toplanarak çeşitli ürünlerin üretilmesinde kullanılıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli

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