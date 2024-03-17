Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarı İle 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarı ile konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.
Bölgede “Mantar avcısı” olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün elde ediliyor.
İlgili Haberler
Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu
Tekirdağ’da Down Sendromlu Fotoğrafçı Dördüncü Sergisini Açtı
Edirne’de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı
Osmaneli’de Fırınlar Denetlendi
Bilecik’te Öğrencilere Trafik Dedektifleri Eğitimi Verildi
Hastalık Yönetim Platformu Uygulaması Sakarya’da Başladı