Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarı İle 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarı ile konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.

Bölgede “Mantar avcısı” olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün elde ediliyor.

İLGİLİ HABER Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı En değerli ve pahalı besinlerden olan trüf mantarı özel eğitimli köpeklerle toplanarak çeşitli ürünlerin üretilmesinde kullanılıyor.