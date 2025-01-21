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Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
Kocaeli’nin yeni araştırma üssü Bilim Park’ın inşaatında sona gelindi haberi
Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında haberi
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Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi

İSTANBUL (AA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Özdağ'ın ifadesinin alındığı savcılık katına çıkan Özel ve Dervişoğlu, burada Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Uğur Batur ve Bartu Soral'la görüşerek, soruşturma hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çağlayan'daki adliyenin önünde bekleyen basın mensuplarına konuşan Özel, siyasi partilerin genel başkanlarının hukukunun birbirlerine emanet olduğunu söyledi.

Özel, bugün pek çok konuda farklı düşünebileceği bir genel başkanla dayanışma içinde, yan yana ve omuz omuza durmak için burada olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla da kucaklaştığını kaydeden Özel, “Teşekkürlerimi ve kendisine aynen katıldığımı ifade ettim. Müsavat Dervişoğlu, 'Bundan sonra Atatürkçüler, demokratlar, milliyetçiler, bütün muhalefet birbirleriyle yarışmayacaklar, dayanışma içinde olacaklar, birleşecekler.' demiş. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Bu kötülükle ayrı ayrı mücadele etmenin asla imkanı ve kabiliyeti yoktur. Biz CHP olarak büyük bir mücadeleyi veriyoruz.” dedi.

Özel, ayrılıkları değil, birliktelikleri konuşma günü olduğunu aktararak, “Gün ayrı düşmek değil, kol kola girmek, yan yana durmak günüdür. Gün, bu milleti süründürenlerden bu milleti kurtarmak için birlikte adım atmanın günüdür.” diye konuştu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili süreci takip ettiklerini dile getiren Özel, üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi.

– “Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti”

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Özdağ'a destek için adliyeye geldiklerini söyledi.

Soruşturmaya konu olan konuşmanın Antalya'da gerçekleştiğini dile getiren Dervişoğlu, soruşturmanın İstanbul'da yapıldığını, benzer birtakım davalarda da aynı yöntemlerin kullanıldığını belirtti.

Dervişoğlu, milliyetçiler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler ve vatanseverlerin artık yarışmayacağını ve birleşeceğini kaydederek, “Buradan baktığımızda söylenecek bir şey kaldı. Bu millet sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Bu millet varlığını sürdürecek. Bu devlet, bugün devleti yönettiğini zannedenlere emanet edilemeyecek kadar kutsal bir yapı olması münasebetiyle millet tarafından o kutsiyet muhafaza edilecektir. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.” ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini anlatan Dervişoğlu, haksızlık karşısında susmayacaklarını, baş ve boyun eğmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Dervişoğlu, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'ya gitmek üzere adliyeden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise savcılık katında bekliyor.

Sabah saatlerinde adliye önüne gelen bazı Zafer Partililerin bekleyişi ise devam ediyor.

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