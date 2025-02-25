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Papagenolar Çocuk Operası 23 Mart-23 Nisan arasında Zorlu PSM’de sahnelenecek haberi
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Papagenolar Çocuk Operası 23 Mart-23 Nisan arasında Zorlu PSM’de sahnelenecek haberi

İSTANBUL (AA) - Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri "Sihirli Flüt"ten ilhamla sahneye taşınan "Papagenolar Çocuk Operası", İstanbul'da çocuk izleyiciler​​​​​​​le buluşacak.Önceki sezonlarda gişe rekorları kıran opera, bu yıl genişleyen kadros...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Papagenolar Çocuk Operası 23 Mart-23 Nisan arasında Zorlu PSM’de sahnelenecek haberi

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri “Sihirli Flüt”ten ilhamla sahneye taşınan “Papagenolar Çocuk Operası”, İstanbul'da çocuk izleyiciler​​​​​​​le buluşacak.

Önceki sezonlarda gişe rekorları kıran opera, bu yıl genişleyen kadrosu ve yenilenen sahne tasarımıyla 23 Mart-23 Nisan arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Genç jenerasyonun önde gelen şeflerinden Ramis Sulu'nun müzik direktörlüğünü üstlendiği operanın reji koltuğunda Caner Akın yer alıyor.

Yapımcılığını Duende Global'in gerçekleştirdiği çocuk operasına, İstanbul Gençlik Orkestrası eşlik edecek.

Ayrıca Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları ve bu yıl ilk kez ekibe katılacak olan Papagenolar Çocuk Korosu, sahnede minik izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.

– “Papagenolar Çocuk Operası” hakkında

Papagenolar Çocuk Operası, Mozart'ın Sihirli Flüt'ünün renkli karakterlerinden biri olan Papageno etrafında şekilleniyor.

Papageno'nun ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam karakterleriyle zenginleşen hikaye, Sihirli Orman'da doğa ve insan sevgisinin birlikte nasıl güzellikler oluşturabileceğini, olumsuz görünen kişilerin bile içinde bir iyilik kırıntısı taşıdığını ve bu iyiliğin sevgiyle açığa çıkarılabileceğini anlatıyor.

Çocuk

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