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Pazaryeri’nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinin gebe okulunda eğitim gören kadınlar, sertifikalarını aldılar.Pazaryeri Devlet Hastanesinde 6 hafta süren gebe eğitim sınıfına gelen anne adayları normal doğum bebek bakımı, anne sütünün önem...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri’nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi haberi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinin gebe okulunda eğitim gören kadınlar, sertifikalarını aldılar.

Pazaryeri Devlet Hastanesinde 6 hafta süren gebe eğitim sınıfına gelen anne adayları normal doğum bebek bakımı, anne sütünün önemi, gebelikte beslenme ve diş sağlığı gibi konularda eğitim aldı.

Eğitime katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Eğitim hemşiresi Fatma Meltem Özkarlı, yaptığı açıklamada, eğitimlerin çok yararlı olduğunu daha fazla katılım beklediklerini bildirdi.

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