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Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi
Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi
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Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Büyüyen alevler, üst katta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Pendik'te iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, üst kattaki daire, bitişikteki iş yerinin camı ve park halindeki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiden biri sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilirken diğeri, yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

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