Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Pendik'te iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, üst kattaki daire, bitişikteki iş yerinin camı ve park halindeki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiden biri sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilirken diğeri, yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.