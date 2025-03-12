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Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi
Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi
Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi
Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi
Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
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Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi

- 12 kişiye 132 bin lira para cezası kesildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi

Pendik'te, bir iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Kavakpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisler, iş yerinde 2 horozun dövüştürülmesini izleyen 14 kişiyi yakaladı.

Horoz sahipleri Y. K ve Z.Y'ye “Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 12 kişiye ise toplam 132 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan Pendik Belediyesi zabıta ekiplerince söz konusu iş yeri mühürlendi.

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