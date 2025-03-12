Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi

Pendik'te, bir iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.
Kavakpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polisler, iş yerinde 2 horozun dövüştürülmesini izleyen 14 kişiyi yakaladı.
Horoz sahipleri Y. K ve Z.Y'ye “Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 12 kişiye ise toplam 132 bin lira para cezası kesildi.
Öte yandan Pendik Belediyesi zabıta ekiplerince söz konusu iş yeri mühürlendi.
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