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Norovirüs vakalarında artış yaşanıyor haberi
Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi
Müteahhitler Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor haberi
Şişli’de kartopu atan çocukları taksiyle kovalayan şoför kamerada haberi
Küçükçekmece’de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’a kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı haberi
Kırklareli’nde kadınlar “Roman Fitness” ile zinde kalıyor haberi
Tescilli bıldırcın kebabı üniversite desteğiyle dünyaya tanıtılacak haberi
Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi
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Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te duvarlarından ses geldiği iddia edilen 3 katlı bina tahliye edildi.Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak'taki binanın duvarlarından ses geldiği ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi

Pendik'te duvarlarından ses geldiği iddia edilen 3 katlı bina tahliye edildi.

Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak'taki binanın duvarlarından ses geldiği ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Birinci ve üçüncü katları boş olan binanın ikinci katında oturan aile, ekipler tarafından tedbir amaçlı evden çıkarıldı.

Sokakta güvenlik önlemi alan ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

Bina sakini Arif Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın kolonlarından çatırtı sesleri gelmesinin ardından ihbarda bulunulduğunu ancak kendilerinin ses duymadığını söyledi.

Yılmaz, ihbarı yapanı bilmediklerini belirterek, “Binada tek ben oturuyorum. İçeride herhangi bir çatlak yok, fayanslarda hiçbir şey yok. Dışarıdan baktığınız zaman bina eski ama içinde bir şey yok. Bina 40 yıllık. Ben de kiracıyım, ev sahibi Almanya'da.” ifadelerini kullandı.

Bina

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