Penta Teknoloji, Penta Dijital platformunu hayata geçirdi haberi

Penta Teknoloji, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım atarak Penta Dijital platformunu hayata geçirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yeni platform, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmesine ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz erişim sunan Penta Dijital, yüksek performansı ve esnek yapısıyla iş ortaklarının en sık kullandıkları uygulamalara hızlı bir şekilde erişmesini sağlıyor.

İş ortaklarının operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmesine ve optimize etmesine katkıda bulunan platform, dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasına da yardımcı oluyor.

Penta Teknoloji, B2B e-ticaret platformu Bayinet üzerinden sunduğu “Penta Abonelik Yönetimi”, “Penta Depom”, “Penta Entegrasyon Servisi”, “Penta Config Master” gibi katma değerli hizmetlerini de yeni dönemde Penta Dijital platformuna taşıdı. Bu hizmetler, Penta Dijital'in altyapısıyla birleşerek iş ortaklarına daha kapsamlı bir destek sunuyor.

2025 yılına dijitalleşme yolculuğunda önemli adımlar atarak başlayan ve Penta Dijital platformuyla sektördeki yenilikçi yaklaşımını gösteren Penta Teknoloji, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmesine ve kendi müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmasına da olanak tanıyor.

– “Dağıtımını üstlendiğimiz markaların pazar paylarını genişlettik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sektördeki 35 yıllık tecrübeleriyle, 9 bini aşkın iş ortağının satış verimliliğini ve rekabet gücünü artırdıklarını, dağıtımını üstlendikleri markaların pazar paylarını genişlettiklerini belirtti.

Dijitalleşmeye odaklanan yatırımları, iş ortaklarının memnuniyetini önceliklendiren hizmet anlayışları ve uzman kadrolarıyla, paydaşları ve sektörü ileri taşıdıklarını aktaran Erünsal, “Bayinet'ten sonraki en büyük projemiz Penta Dijital, operasyonel mükemmelliği hedefleyerek geliştirdiğimiz güvenli altyapısıyla, dijital verimliliği en üst seviyeye çıkardığımız bir platform olarak hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.

Erünsal, iş ortaklarına yönelik sürekli geliştirdikleri ve güncelledikleri katma değerli hizmetlerinden Penta Dijital'in, “dijital liderlik” vizyonuyla büyüyerek sektörün öncü uygulamaları arasındaki yerini alacağına inandıklarını aktardı.

Erünsal, “Dijitalleşmeye verdiğimiz önemle iş ortaklarımız için değer yaratmaya ve güçlü finansal yapımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.