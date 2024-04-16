Polis Aracına Çarpıp 2 Polisi Yaralayan Kamyonetteki 5 Kişi Gözaltına Alındı

Alınan bilgiye göre, Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.
Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki kamyonet, Altıyol Kavşağı’nda polis aracına ardından ağaca çarptı.
Çarpma sonucu polis aracında bulunan 2 polis memuru ile kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonetteki 5 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi sürüyor.
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