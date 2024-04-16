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Polis Aracına Çarpıp 2 Polisi Yaralayan Kamyonetteki 5 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki kamyonet, Altıyol Kavşağı’nda polis aracına ardından ağaca çarptı.

Çarpma sonucu polis aracında bulunan 2 polis memuru ile kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonetteki 5 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ

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