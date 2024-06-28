Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kütahya’da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazası öncesinde yolculara emniyet kemeri taktıran polis memuru Nihal Uzpeder’i makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, 21 Haziran’daki kazadan 1 saat önce, Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen denetimde otobüsteki 23 yolcuya emniyet kemeri uyarısında bulunan Uzpeder’e başarı belgesi verdi.
İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak ile Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Özkan Arpacı’nın da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.