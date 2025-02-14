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Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
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Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi
Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi
Üsküdar’da toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor haberi
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi
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Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi

- "Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'yı depreme dirençli kent yapmaya konsantre olunması gerektiğini söyledi.

Görür, Osmangazi Belediyesince Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen “Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programında yaptığı konuşmada, Bursa'nın deprem dirençli bir şehir haline gelmesi için yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle işbirliği halinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Bilimsel yöntemlerle zihniyet değişimine maruz kalınması gerektiğini aktaran Görür, şöyle konuştu:

“Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak.”

Deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, problemin nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Görür, 14 milyon yıldan bu yana Türkiye'de depremlerin olduğunu ve milyonlarca yıl boyunca depremlerin devam edeceğini dile getirdi.

Bursa'yı tehdit eden fayların olduğunu belirten Görür, “Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız.” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yıllardır depremlerin olduğunu ve olmaya devam edeceğine işaret ederek, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmanın ardından Aydın, Prof. Dr. Görür'e plaket takdim etti.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Bursa
Deprem

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