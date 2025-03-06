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Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi

- QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş. - "IFC ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesini inovatif ve sürdürülebilir yatırımlarla destekleme hedefimizde önemli bir adımı temsil ediyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi

QNB Leasing ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'deki sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla 5 yıl vadeli 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Leasing, IFC ile imzaladığı 100 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla sürdürülebilir enerji, enerji verimliliği ve mavi finans projelerine uzun vadeli finansman sağlayarak yeşil dönüşümü hızlandırıyor. Anlaşmayla QNB Leasing, sürdürülebilir ekonomiye katkısını bir adım öteye taşıyor.

Kredi, KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü hızlandırmayı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için uzun vadeli finansmana erişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yatırım sayesinde QNB Leasing, işletmelerin ekipman yatırımlarını artırmalarına, enerji maliyetlerini düşürmelerine ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemelerine yardımcı olacak özel hizmetler sunacak.

Kredinin tamamı iklim dostu projelere yönlendirilecek ve en az yüzde 10'u mavi finansman faaliyetlerine ayrılarak Türkiye'de sürdürülebilir verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, sürdürülebilir finansmanın bir alternatif değil, yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğuna inandıklarını belirtti.

İşletmelerin yatırımlarını geleceğe dönük bir bakış açısıyla şekillendirmelerine yardımcı olmak için sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine entegre ettiklerini aktaran Taş, “IFC ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesini inovatif ve sürdürülebilir yatırımlarla destekleme hedefimizde önemli bir adımı temsil ediyor. KOBİ'leri destekleyerek inovasyonu teşvik ediyor, istihdam yaratıyor ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, yeşil dönüşüme olan bağlılıklarını pekiştirirken, sektörde sürdürülebilir finansal çözümler sunma konusundaki liderliklerini daha da güçlendirdiğini vurgulayan Taş, “Kalkınma finansmanı alanında küresel bir lider olan IFC ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda ortak çalışmalarımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin önde gelen leasing şirketlerinden biri olarak, yarının sürdürülebilir ekonomisini şekillendirecek işletmeleri güçlendirmeye odaklanmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

IFC Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölge Başkanı Momina Aijazuddin de QNB Leasing ile olan stratejik ortaklıklarının, küçük işletmelerin gelişmesi için yeni fırsatlar yaratmaya, acil çevre sorunlarını ele almaya ve diğer leasing şirketlerini sürdürülebilir finansman konusunda teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti.

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