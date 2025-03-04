SON DAKİKA
ŞOK Marketler’den ramazana özel indirim kampanyası haberi
Çanakkale Savaşlarında destan yazan şehitler için davulunu çalarak Çanakkale’ye yürüyor haberi
Broadway’in uzun süre sahnelenen müzikali “Chicago” İstanbul’da seyirciyle buluşuyor haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
ŞOK Marketler’den ramazana özel indirim kampanyası haberi
Çanakkale Savaşlarında destan yazan şehitler için davulunu çalarak Çanakkale’ye yürüyor haberi
Broadway’in uzun süre sahnelenen müzikali “Chicago” İstanbul’da seyirciyle buluşuyor haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın haberi

Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın haberi

- Prof. Dr. İsmail Yılmaz: - "Sahurda, çok yağlı yemekler ve hamur işi tüketildiğinde birtakım sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu nedenle sahurda yumurta, süt, yoğurt, çorba ve zeytinyağlı yemekler tüketilebilir"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirterek, sahurun ​​atlanmaması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, doğru beslenmeyle oruç sürecinin daha rahat geçirileceğini söyledi.

Bunun sahurla sağlanacağına dikkati çeken Yılmaz, “Sahura kalkmamak ya da sadece su içmek, kan şekerinin erken düşmesine ve günün daha verimsiz geçmesine neden olabilir. Bu nedenle sahur kesinlikle atlanmamalıdır.” dedi.

Yılmaz, sahura kalkılmamasının günün daha verimsiz geçmesine yol açabileceğini ifade etti.

– “Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının”

Sağlıklı bir sahur için beslenme önerilerinde bulunan Yılmaz, sahurda yenilecek aşırı yağlı yemeklerin ve hamur işlerinin sindirimi zorlaştırarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

Yemeklerin hızlı yenmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, iyi çiğnenerek tüketilen besinlerin sindirim sistemine olumlu katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Ramazan ayında en sık şikayet edilen sağlık sorunlarından birinin de kabızlık olduğunu ifade eden Yılmaz, bu durumun önlenmesi için lif oranı yüksek gıdaların tüketilmesini tavsiye etti.

Sağlıklı beslenmenin oruç ibadetini yerine getirmedeki önemini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Sahurda, çok yağlı yemekler ve hamur işi tüketildiğinde birtakım sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu nedenle sahurda yumurta, süt, yoğurt, çorba ve zeytinyağlı yemekler tüketilebilir. Bu şekilde sağlıklı beslenme tarzına geçmiş oluruz. Yeterli ve dengeli beslenmeye mutlaka özen gösterilmeli. Büyük porsiyonlar yerine az ve sıkça beslenmeliyiz. Susama hissi yaşanmasa bile sahura kadar sık sık su tüketilmeli.”

İlgili Haberler

Çekmeköy’de motosiklete 4 kişi binerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere para cezası verildi haberi
Yerel
4 Mart 2025, 11:40

Çekmeköy’de motosiklete 4 kişi binerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere para cezası verildi haberi

Mahalleliyi kuyrukta buluşturan lezzet: Ramazan pidesi haberi
Yerel
4 Mart 2025, 11:30

Mahalleliyi kuyrukta buluşturan lezzet: Ramazan pidesi haberi

Yeşilay Haftası kutlanıyor haberi
Yerel
4 Mart 2025, 11:20

Yeşilay Haftası kutlanıyor haberi

Balıkesir’de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi haberi
Yerel
4 Mart 2025, 11:10

Balıkesir’de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi haberi
Yerel
4 Mart 2025, 10:44

Tekirdağ Valisi Soytürk KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi haberi

Tekirdağ’da 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Yerel
4 Mart 2025, 10:34

Tekirdağ’da 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi

Büyükçekmece’de park halindeki İETT otobüsü yandı haberi Büyükçekmece’de park halindeki İETT otobüsü yandı haberi Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk’e ziyaret haberi Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk’e ziyaret haberi