Ray Sigorta üst üste altıncı kez “Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü”nün sahibi oldu haberi

Ray Sigorta, “Şikayetvar” platformu tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (A.C.E) Awards'ta müşteri memnuniyeti ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, müşteri deneyimi alanında bir kez daha ödüllendirildi.

Şirket, Şikayetvar platformu tarafından düzenlenen A.C.E Awards'ta üst üste 6. kez müşteri memnuniyeti başarı ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, müşteri odaklı bakış açısını, kurumsal yapılanmadan operasyonel süreçlere kadar her alanda öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Mevcut sigortalılarının bağlılığını ve memnuniyetini yeni müşterilere ulaşmak kadar önemli gördüklerine değinen Erdoğan, “Sigortacılığı, poliçe sahipleriyle yalnızca yıllık bir anlaşma yapmaktan ibaret görmüyoruz. Sigortalılarımızın iyi ve kötü anlarında yanlarında oluyor, yaşadıkları olumsuzluklarda hasar tespitinden ödemelere, süreçleri hızla yürütüp mağduriyetlerini en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, en büyük başarılarının, sigortalılarına sundukları güven ve aidiyet duygusu olduğunu kaydederek, “Her geçen yıl büyüyen portföyümüz ve müşteri adetimize rağmen A.C.E Awards'ta üst üste 6. kez ödüle layık görülmek, sektörde yarattığımız farkın ve kaliteli hizmet anlayışımızın bir kez daha tescil edilmesi anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün dijital dönüşümünde müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak hızlı ve güvenli çözümler geliştirdiklerini aktaran Erdoğan, ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye özel çözümler sunma vizyonuyla kişiselleştirilebilen ürün tasarımına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Erdoğan, “Dijitalleşmenin sağladığı hız, güven ve veri analitiği imkanları sayesinde müşteri deneyimini sorunsuz ve akıcı bir hale getiriyoruz. Çok yakın bir dönemde, sektördeki örneklerinden ayrışan, müşterilerin ürün ve hizmetlerimize çok hızlıca ulaşabileceği mobil uygulamamızın da lansmanını yapacağız. Ray Sigorta olarak sektöre öncülük eden uygulamalara hız kesmeden devam edeceğiz.”