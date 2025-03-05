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Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi
Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi
Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi
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Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaşı tarafından kurulan aşevinde hazırlanan 2 bin 500 kişilik yemek dezavantajlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılara ulaştırılıyor.Gündoğu, Barış, Özerler ve Güneş mahalleleri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaşı tarafından kurulan aşevinde hazırlanan 2 bin 500 kişilik yemek dezavantajlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılara ulaştırılıyor.

Gündoğu, Barış, Özerler ve Güneş mahallelerinde yoğun olarak yaşayan Roman vatandaşlardan oluşan gönüllüler, 5 yıl önce aşevini faaliyete geçirdi.

“Biz bize yeteriz” adını verilen aşevinde, bağışçıların destekleriyle ramazan ayında her gün ihtiyaç sahiplerine yemek hazırlanıyor.

Hazırlanan 3 çeşit yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aşevi sorumlusu Emin Sanpur, aşçılar tarafından özenle hazırlanan yemeklerin ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Bağışçılara teşekkür eden Sanpur, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

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