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Sabancı, “Birlikteliğin 100’ü” serisinin ilk filmini yayınladı haberi
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Sabancı, “Birlikteliğin 100’ü” serisinin ilk filmini yayınladı haberi

- Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün: - "Bugün bu hikayenin bir asırdır devam etmesini sağlayan, Sabancı'nın bu topraklarda yarattığı güven duygusu"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sabancı, “Birlikteliğin 100’ü” serisinin ilk filmini yayınladı haberi

Sabancı Topluluğu, 100'üncü yıl iletişimi kapsamında hazırladığı film serisinin ilkini, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1925 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri atılan Sabancı Topluluğu, bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor.

Kurulduğu günden bu yana “bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma” ilkesi doğrultusunda hareket eden, Adana'da başlayan yolculuğunu 17 farklı ülkeye taşıyan Sabancı Topluluğu, 100'üncü yıl iletişimi kapsamında hazırladığı film serisinin ilkini sosyal medya hesaplarından kullanıcılara sundu.

“Birlikteliğin 100'ü” serisinin ilk filminde, Hacı Ömer Sabancı'nın, amcası Hacı Ahmet Sabancı ile Kayseri'den Adana'ya yürüyerek ulaşması konu alınıyor. Filmde, 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'in getirdiği güven, cesaret ve inançla temelleri atılan Sabancı'nın, 100 yıldır Türkiye ve halk için yürüttüğü çalışmalar öne çıkarılıyor.

Serinin devamı niteliğindeki 3 film, gelecek dönemlerde yayınlanacak. Söz konusu filmlerde, Sabancı'nın gençlere verdiği destek, sanayi ve üretim anlamında ortaya koyduğu başarılar ve geleceğin teknolojileri konusunda yapılan öncü çalışmalar ele alınacak.

– “Tüm iletişim çalışmalarını bu çatı altında hayata geçireceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, Sabancı'nın hikayesinin, kararlılık, azim, ülke ve millet sevgisiyle örülü olduğunu belirtti.

Tüzün, “Bugün bu hikayenin bir asırdır devam etmesini sağlayan, Sabancı'nın bu topraklarda yarattığı güven duygusu. 100’üncü yılımızın çatı temasını 'Birlikteliğin 100’ü' olarak belirlememizin temel nedeni de bu. Yıl boyunca yapacağımız tüm iletişim çalışmalarını da bu çatı altında hayata geçireceğiz. Geçmişe duyduğumuz saygı ile geleceğe dair umutlarımızı birleştiren bu anlayış, Sabancı'nın uzun vadeli vizyonunun bir yansıması.” değerlendirmesinde bulundu.

Filmin, tüm bu stratejinin ilk ayağını oluşturduğunu kaydeden Tüzün, gelecek dönemde yayınlayacakları yeni filmlerle, Sabancı'nın 100 yıllık bilgi birikimini, gençlere verdiği önemi, teknoloji odaklı gelecek vizyonunu ortaya koyacaklarından bahsetti.

Sabancı'nın ikinci yüzyılında, kendilerine duyulan güvene layık olmanın en büyük hedefleri olduğunu aktaran Tüzün, “Bunun için yorulmadan çalışmaya, tüm iletişim süreçlerimizi de bu kapsamda ele almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

100
Film
Sabancı

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