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Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
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Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi
Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi
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Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, ramazanın ilk günlerinde Lübnan ve Suriye'de mülteci kamplarında yaşayan 900 aileye yardımda bulunacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Kemal Özdal ve beraberindeki heyet, ramazanda Lübnan ve Suriye'ye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi

Sadakataşı Derneği, ramazanın ilk günlerinde Lübnan ve Suriye'de mülteci kamplarında yaşayan 900 aileye yardımda bulunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Kemal Özdal ve beraberindeki heyet, ramazanda Lübnan ve Suriye'ye giderek, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik 4 gün sürecek yardım çalışmaları kapsamında, gıda kolisi, zekat ve iftar organizasyonları gerçekleştirecek.

Dernek, yardım faaliyetlerinin ilk gününde Lübnan'ın Sur kentindeki Filistinli mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye, Suriye'nin başkenti Şam'da ise 200 aileye gıda kolisi ve zekat dağıtımı yapacak.

Şam'da kurulacak iftar sofrasında ise 500 kişiyle bir araya gelinecek.

Çalışmaların üçüncü gününde Humus'ta 250 aileye kumanya ve zekat dağıtımı gerçekleştirilmesinin ardından Halid Bin Velid Camisi avlusunda düzenlenecek iftarda 500 kişiye yemek ikram edilecek.

Sadakataşı ekibi, yardım faaliyetlerinin son gününde Lübnan'ın Jbeil bölgesine geçerek, eğitim gören 180 öğrenciye burs desteğinde bulunacak.

Ardından Filistinli mültecilerin yaşadığı Burj El Barajne Mülteci Kampı'nda 150 aileye zekat ve gıda kolisi dağıtılarak, düzenlenecek iftar organizasyonunda 250 kişiyle bir araya gelinecek.

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