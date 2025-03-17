Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi

Sadakataşı Derneği, Afganistan'da yaptığı yardım faaliyetleri ile sofraları bereketlendirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan çalışmalarını 30 ülkede sürdüren Sadakataşı, Afganistan'da bulunan ekibi aracılığıyla kumanya ve zekat dağıtımları gerçekleştirdi.

Dernek tarafından, Başkent Kabil'in yakınında bulunan Tengi kasabasında 2 bin aileye sıvı yağ, pirinç, barbunya, salça, makarna, şeker, tuz, çay, un ve deterjandan oluşan kumanya dağıtıldı.

Ayrıca, 700 kişiye zekat desteği sağlayan Sadakataşı ekibi, Kabil'in 2 farklı bölgesinde düzenlediği iftar programlarında 2 bin kişiyle bir araya geldi.

Dernek ekibi, Gelir Temini Projeleri kapsamında da Wardak kentinde yaşayan 60 kadına dikiş makinesi teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, yardımların Ramazan ayında bölgeye ulaşmasında katkısı olan bağışçılara teşekkürlerini iletti.