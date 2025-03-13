SON DAKİKA
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi
Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi
“Türkiye sevdalısı” yabancı hekimler özverili çalışmalarıyla takdir topluyor haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi
Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi
“Türkiye sevdalısı” yabancı hekimler özverili çalışmalarıyla takdir topluyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi

Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi

- Babaeski ilçesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli sağlık çalışanları, her gün köyleri dolaşıp yaşlı, yatalak, kronik rahatsızlığı olan ve ameliyatlı hastalara sağlık hizmeti veriyor - Hemşire Tülay Demet Ünal: - "Onların elini tuttuğumuz zaman gözlerindeki bize olan sevgiyi görüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nde sağlık çalışanları her gün kilometrelerce yol katederek, köylerdeki yaşlı, yatalak, kronik rahatsızlığı olan ve ameliyatlı hastalara sağlık hizmeti götürüyor.

Kırklareli'nin Babaeski Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli doktor, 4 hemşire ile 1 şoför, Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerinin 49 köyündeki yaklaşık 350 hastaya sağlık hizmeti veriyor.

AA ekibi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor Sevcan Çakır, hemşire Tuğçe Bozkurt Kalkan ile Tülay Demet Ünal'ın bir gününü görüntüledi.

Sağlık çalışanları oluşturdukları plan çerçevesinde hazırlıklarını yaptıktan sonra araçlarıyla yola çıkıyor.

Kilometrelerce yol giderek köylerdeki hastalarına ulaşan ekip, hastalarına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyor.

Doktor Sevcan Çakır, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde sorumlu hekim olarak görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 350 hastaya hizmet sunduklarını belirten Çakır, mesailerinin büyük bir bölümünün hastalara ulaşabilme umuduyla yollarda geçtiğini ifade etti.

Ulaşım nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Çakır, “Hastayla ilk başta tanıştığımızdan itibaren bütün hastalıklarına hakim oluyoruz. Zamanla o ilişkimiz geliştikçe birbirimizi tanımaya başlıyoruz. Kısacası arkadaş gibi oluyoruz. Onun bütün hastalıklarını takip ederek, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz.” dedi.

– “Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı oluyoruz”

Hemşire Tülay Demet Ünal ise yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe görevli olduğunu belirterek, 10 yıldır da köylerdeki hastalarına şifa olabilmek için çalıştığını kaydetti.

Özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların kendilerini gördüğünde çok mutlu olduklarını dile getiren Ünal, görevini severek yaptığını anlattı.

Her hastanın ayrı bir hikayesinin bulunduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

“Onlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hatta öyle bir an oluyor ki sanki o evlerde bir sağlıkçıdan çok onların çocukları gibi hissediyoruz kendimizi. Hasta yakınlarımız bunu hissettiriyor. Onların elini tuttuğumuz zaman gözlerindeki bize olan sevgiyi görüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Kadın olmaktan gurur duyuyorum.”

Hemşire Tuğçe Bozkurt Kalkan da bir kişiye yardım ettiklerinde kendilerini huzurlu ve mutlu hissettiklerini belirtti.

Yakın çevresindeki doktor ve hemşirelerin hikayelerinden etkilenerek hemşire olmaya karar verdiğini ifade eden Bozkır, görevine başladığı gününden bu yana hastalara şifa olmaya çalıştığını kaydetti.

Köy köy dolaşarak hastalara ulaştıklarını vurgulayan Kalkan, “Bu gittiğimiz hastaların evlerinden hastaneye gelme durumları gerçekten zor, o yüzden onlar için büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum.” dedi.

Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova köyünde 79 yaşındaki yatağa bağımlı Hafize Ertürk ise kendisine hizmet sunan sağlık ekiplerini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun süre ekipte görevli hemşire Ünal'ın eline sarılan Ertürk, bir süre gözyaşı döktü. Ardından hastanın sağlık kontrolünü yapan ekip, diğer hastalara ulaşmak için yola koyuldu.

– “Her anımızda yanımızdalar”

Hasta yakını Sevilay Çakar da evde sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır ekiplerin evlerine gelerek her koşulda annesinin yanında olduklarını anlatan Çakar, “Annem memnun, biz memnunuz. Her anımızda yanımızdalar. Annem duygulanıyor, annemle çok güzel ilgileniyorlar. Annem seviniyor, onları çok seviyor, biz de mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

İlgili Haberler

arabam.com, şubat ayı ikinci el araçların ilan verilerini paylaştı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:40

arabam.com, şubat ayı ikinci el araçların ilan verilerini paylaştı haberi

Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:40

Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi

Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:34

Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:24

Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi

Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:20

Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi

Kocaeli’de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:20

Kocaeli’de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı haberi

Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi Vodafone ve AST SpaceMobile’dan uydu üzerinden mobil iletişim alanında işbirliği haberi Vodafone ve AST SpaceMobile’dan uydu üzerinden mobil iletişim alanında işbirliği haberi