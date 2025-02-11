sahibinden.com, teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy’yi tanıttı haberi

sahibinden.com, kullanıcıların güncel teknolojiye daha uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştıran yenilenen teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

sahibinden.com, hayata geçirdiği yenilikçi girişimle, ikinci el alışveriş bilincinin yaygınlaşmasına ve yenilikçi teknolojilerin herkes için erişilebilir olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan Yepy ile eski cihazlar satın alınıyor. Yerine ise lisanslı iş ortakları tarafından yenilenen cihazlar, garantili ve taksitli olarak yeni sahipleriyle buluşturuluyor.

Yepy, ilk etapta cep telefonlarında kullanılacak. Kullanıcılar, eski cihazlarını, anlaşmalı iş ortaklarının sunduğu en iyi teklifi değerlendirerek elinden çıkaracak. Bu cihazlar, Ticaret Bakanlığı onayıyla “Yenileme Merkezi” lisansı alan firmalarca TSE yenileme standardına uygun olarak yenilenecek. Kullanıcılar, Yepy üzerinden uygun fiyatla, yenileme merkezi garantili ve taksitli olarak yenilenen teknolojik cihazı satın alabilecek.

Elektronik atıkların azaltılması, kaynak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi ve ithalat bağımlılığını azaltma gibi topluma ve kullanıcıya birçok fayda sunan Yepy, sahibinden.com güvencesiyle herkesin daha iyi teknolojiye uygun fiyatla ulaşmasını sağlayan alışveriş deneyimi sunacak.

Yenilenmiş telefonlar, Yepy üzerinden avantajlı fiyatlar ve 12 aya kadar taksit seçenekleriyle satışa sunuluyor. Yenileme işlemlerinin ardından kapsamlı testlerden geçen bu ürünlerin, yenileme merkezleri tarafından 1 yıl garantisi bulunuyor.

Yepy, kullanılmış cihaz sahibi satıcılar için cihazlarını hızlı ve zahmetsiz bir şekilde, birden çok teklif arasından en avantajlı fiyata satma imkanı sunuyor. Böylece, atıl durumdaki cihazlar ekonomik bir değere dönüşüyor.

– Türkiye'de e-atıkların yaklaşık yüzde 12'si geri dönüştürülüyor

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan “2024 Küresel E-atık Monitörü Raporu”na göre, dünyada her yıl 62 milyon ton, Türkiye'de ise 1,1 milyon ton elektronik atık (e-atık) üretiliyor. Türkiye, bu miktarla, en çok e-atık üreten Asya ülkeleri içinde 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de e-atıkların yaklaşık yüzde 12'si, dünya genelinde ise yüzde 22'si geri dönüştürülüyor.

E-atıklar, içerdiği kimyasallar nedeniyle çevreyi kirleterek doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor. Yepy gibi platformlar sayesinde girişimciler, yenilenebilir ve kullanılabilir durumdaki cihazları hayata döndürerek doğanın korunmasına ve döngüsel ekonominin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu sayede tüketiciler, güvenilir ve şeffaf bir alışveriş deneyimiyle yenilikçi teknolojilere daha kolay erişim sağlıyor.

– “Cari açığın kapanmasına da katkı sunuyor”

Etkinlikte görüşlerine yer verilenlerden sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, Yepy'nin sahibinden.com vizyonuyla uyumlu şekilde geliştirildiğini belirtti.

Yenilenmiş ve ikinci el teknoloji pazarının sürdürülebilir ekonomi ve kaynak yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Ertaş, “Yepy ile hem kullanıcıların güvenle uygun fiyatlı teknoloji ürünlerine ulaşmasını sağlıyor, hem de cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel etkileri azaltıyoruz. Bu iş modeli, yalnızca tüketicilere ekonomik avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ithalatı azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sunuyor. Teknolojinin döngüsel ekonomiye entegrasyonunu desteklemek bizim için stratejik bir öncelik.” ifadelerini kullandı.

Yepy ve İkinci El Alışverişten Sorumlu Genel Müdür Hakan Orhun ise platformlarının, teknolojik cihaz alışverişinde yepyeni bir dönemi işaret ettiğini söyledi.

Kullanılmış telefonların en iyi fiyata hızlı ve kolayca satılabileceği platformlarında, yenilenmiş telefonların da uygun fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydeden Orhun, “Halihazırda cep telefonu alımı ve satımıyla başlayan iş modeli, ilerleyen dönemde diğer elektronik cihazlara da açılacak. 1 yıl garanti, 12 ay taksit, ücretsiz kargo ve 14 gün içinde ücretsiz iade ile telefon almak isteyenler, en iyi teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşırken, telefon satmak isteyenlerin de hızlı ve güvenilir bir alternatifi bulunuyor.” şeklinde konuştu.