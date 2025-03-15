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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi

- HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: - "SahilNET projesiyle sistemler arasında tam ve bütüncül bir veri yönetim modeli oluşturmayı hedefliyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi

SahilNET Projesinde ilk aşama olarak kabul edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi kullanıma alındı.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, 15 Eylül 2021 tarihinde IDEF'te Sahil Güvenlik Komutanlığı ile HAVELSAN arasında sözleşmesi imzalanan SahilNET Projesi'nin önemli aşamalarından biri tamamlandı.

HAVELSAN tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda milli imkanlarla tasarlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

SahilNET Projesi kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın karargah dışındaki taşra birliklerinde de mevcut projeden elde edilen tecrübelerle benzer veri merkezi/sunucu odası altyapılarının kurulması hedefleniyor.

Açıklamada veri merkezi açılışı törenindeki değerlendirmelerine yer verilen Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, komutanlığın son yıllarda birçok bakımdan büyüdüğünü, bu büyümenin yeni teknolojik ihtiyaçları doğurduğunu ve bu ihtiyaçlar kapsamında devreye alınan Karargah Veri Merkezi'nin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın teknolojik ihtiyaçları için Başkanlık olarak her zaman hazır olduklarını belirterek, SahilNET projesinin bu ilk fazının başarıyla tamamlanması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yeni nesil teknolojilerle donatılması amacıyla farklı alanlarda hizmet verdiklerini, SahilNET projesiyle sistemler arasında tam ve bütüncül bir veri yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açıklamaya göre, SahilNET projesinde veri merkezleri dışında birçok yazılım yerli olarak kullanılacak.

HAVELSAN'ın evrak ve doküman yönetim sistemi EVRAKA, yeni nesil kurumsal kaynak yönetim sistemi KOVAN, hesap yönetim sistemi LİMAN, coğrafi bilgi sistemi KAŞİF, iş zekası yazılımı DATA PLATO, veri diyotu ürünü DATAFLOWX ile KAREL VOIP santrali proje kapsamında kullanacak yerli ürünler olacak.

2,5 milyon satır kod yazılması öngörülen SahilNET projesi kapsamında, 35 modüllük bir yazılım geliştirilecek, müstakil bir ağ kurulumu olacak, donanımlardan, yazılımlardan ve veri merkezlerinden müteşekkil büyük bir yapı oluşturulacak.

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