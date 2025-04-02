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Sakarya İHH’dan Lübnan’a insanı yardım ulaştırıldı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya İHH, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kumanya ve zekat yardımı yaptı, iftar verdi. Sakarya İHH'dan yapılan açıklamada, ramazanın bereketini paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yüz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya İHH’dan Lübnan’a insanı yardım ulaştırıldı haberi

Sakarya İHH, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kumanya ve zekat yardımı yaptı, iftar verdi.

Sakarya İHH'dan yapılan açıklamada, ramazanın bereketini paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yüzlerce aileye kumanya kolileri ulaştırıldığı, zekat yardımlarının dağıtıldığı ve iftar sofraları kurulduğu belirtildi.

Genç İHH üyesi Zeynep Didar Sağdıç'ın Sakarya İHH'yı temsilen bölgeye giderek yardım çalışmalarını yerinde koordine ettiği anlatılan açıklamada, “Ramazan ruhunu Lübnan'da yaşatmaya vesile olan bu çalışmalar, hayırseverlerin katkılarıyla hayat buldu. Destek veren tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında iyiliği yaymaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

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