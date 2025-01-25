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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nde konuştu: haberi
AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi haberi
Kağıthane’de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
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Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisinde balıkçı Bayram D, nehirde ağlarına cesedin takıldığını fark etti.

Bayram D'nin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla cesedi sudan çıkardı.

İncelemede, cesedin, hakkında kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış'a (24) ait olduğu belirlendi.

Gece evden ayrılan Kayış'ın dönmemesi üzerine, babasının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kayış'ın cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Bayram D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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