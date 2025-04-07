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Sakarya Valisi Doğan ve Kocaeli Valisi Aktaş’tan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran tarafından karşılanan Doğan ve Aktaş, ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.Anadolu Aja...