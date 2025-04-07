Sakarya Valisi Doğan ve Kocaeli Valisi Aktaş’tan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret haberi

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran tarafından karşılanan Doğan ve Aktaş, ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansının 105'inci yıl dönümünü kutlayan Vali Doğan, AA'nın, kamuoyuna haberlerin doğru aktarılması için önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.
AA'nın kentteki çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Aktaş da Anadolu Ajansının 105'inci yıl dönümünü kutladı, çalışanlara başarılar diledi.
Ziyarette, Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kayar da hazır bulundu.