Sakarya ve Kocaeli’de kumar oynayan 73 kişiye 675 bin 31 lira ceza verildi haberi

SAKARYA/Sakarya ve Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 73 kişiye 675 bin 31 lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kumar oynanmasına yönelik faaliyetler kapsamında çalışma yürütüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı” ihbarı üzerine Kuyumcullu Mahallesi'nde H.C. (69) ve M.C'nin (28) ikametgahlarında arama yaptı.

Aramada, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı pul, 108 tombala kağıdı, bir numaramatik kağıdı ve 165 lira nakit para ele geçirildi, 66 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre “kumar oynamak” suçundan 610 bin 302 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan H.C. ve M.C. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

– Kocaeli

Kocaeli'de de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin liraya el konuldu.

İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen A.E. hakkında da adli işlem başlatıldı.