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Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi
Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Erdek’te ev yangını hasara yol açtı haberi
Gelibolu’da okçuluk şampiyonası yapıldı haberi
Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da iftar programında konuştu: haberi
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Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.Evrenköy Mahallesi'nde tüfekle vurulan Fatih Tunç'un yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Evrenköy Mahallesi'nde tüfekle vurulan Fatih Tunç'un yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan baba E.Ş'nin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki ve oğlu O.C.Ş'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Bu arada, kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde dün Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.C.Ş'nin tüfekle ateş ettiği Tunç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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