Sakarya’da belediyelerde mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi

Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Söğütlü belediyelerinin mart ayı olağan meclis toplantıları gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde başkanlığını Mutlu Işıksu'nun yaptığı toplantıda 3 maddelik gündemin iki maddesi imar komisyonuna oy birliği ile havale edilirken, diğer madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda konuşma yapan Işıksu, ramazan ayının huzur, bereket, kardeşlik ve paylaşmanın ayı olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl daha da geliştirdikleri destek hizmetlerini sürdürdüklerini anlattı.

İftar sofralarına misafir olup muhabbetin ve samimiyetin güzelliğini hep birlikte yaşadıklarını aktaran Işıksu, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kamu kurumlarıyla tespit edip maddi manevi destek oluyoruz. Kızılay başta olmak üzere sosyal vakıf ve derneklerle işbirliğimizi daha da güçlendirerek örnek çalışmalara imza atıyoruz. Sosyal destek hizmetlerimiz, sosyal marketimiz, destek kartlarımız, hane iftarlarımız, sıcak yemek desteklerimiz, sevgi butiğimiz, bakkal ziyaretlerimizle inşallah bu ramazan ayında da elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Erenler

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şenol Dinç'in başkanlığında yapılan toplantıda 1 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda konuşma yapan Dinç, 33 mahallede çalışmaların programlı şekilde sürdüğünü aktararak, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ramazan ayında daha da pekişmesini temenni etti.

– Ferizli

Fehmi Ata Sosyal Tesisleri'nde iftar programının ardından düzenlenen ve başkanlığını Mehmet Ata'nın yaptığı mart ayı olağan meclis toplantısında 2 gündem maddesi karara bağlandı.

Ramazan ayının ilçeye, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Ata, ilçenin muhtelif noktalarında devam eden yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, Seyifler Mahallesi'nde ikinci etap doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı kaydetti.

Ata, Esentepe Mahallesi'ndeki sosyal tesis inşaatının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için çalışmaların hızlandırıldığına değinerek, Gölkent Mahallesi'ndeki Büyük Akgöl çevresinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sinanoğluspor kulübünü tebrik eden Ata, ilçedeki spor kulüplerine sağlanan desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

– Söğütlü

Söğütlü Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Selçuk Kurt başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Kurt, kar yağışı öncesinde personeliyle toplantı yaptıklarını aktararak, “Görev yapacak ekibimizi belirledik. İş makinelerimizi hazır vaziyette bekleterek muhtarlarımızı bilgilendirdik. Allah'ın izniyle vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan hep birlikte atlattık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.