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Sakarya’da Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre dün E.M.T isimli 2 yaşındaki çocuk bir apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden sarktığı sırada yere düştü.

Aile fertlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun, tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sakarya

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