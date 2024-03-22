Sakarya’da Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Alınan bilgiye göre dün E.M.T isimli 2 yaşındaki çocuk bir apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden sarktığı sırada yere düştü.
Aile fertlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun, tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi.
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