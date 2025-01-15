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Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı
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Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
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Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Semerciler Mahallesi'nde dün, I.A'yı bıçakla yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Bu arada Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren I.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün, Semerciler Mahallesi 2095 Sokak'ta bulunan bir apartmanda I.A. (43), T.T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, boynundan yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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