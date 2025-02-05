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Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi
Tekirdağ’da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı haberi
Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
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Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi

SAKARYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) kapsamında Sakarya'da depozito iade otomatları üretimi yapılıyor.Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi kapsamında Sakarya&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) kapsamında Sakarya'da depozito iade otomatları üretimi yapılıyor.

Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi kapsamında Sakarya'nın pilot il olduğu projede yapay zeka destekli makineler, kentte faaliyet gösteren Optimak STU tarafından üretiliyor.

Yıl sonuna kadar tüm illerde kullanılacak sistemle Türkiye'nin 520 milyon avroluk kazanç elde etmesinin planlanıyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Tansel Cavit Kulak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Fabrikada üretim süreçlerini de yerinde inceleyen heyete bilgi veren Kulak, “Ülkemizin çevre bilincine ve uygulamalarına yönelik attığı adımları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Sakarya'nın pilot il olması nedeniyle bu cihazları neden biz üretmeyelim diyerek yola çıktık. Bugün hamdolsun Sakarya'nın gururu olacak işe daha imzamızı atıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kulak, Türkiye'nin milyonlarca ton atığının birçok projeyle geri dönüştürülmeye başlandığına dikkati çekerek, “Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı otomat makineleri pet şişe, cam ve teneke gibi geri dönüşüme ve depozito sistemine uygun ambalajları tanıyabilecek. Sistemin yaygınlaşmasıyla hem çevre kirliliğine engel olacağız hem de milli servetimiz çöpe gitmeyecek.” açıklamasında bulundu.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logosu olan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, sisteme entegre depozito iade makinelerine iade edilebilecek.

İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutardaki teşvik bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına aktarılacak. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ve temiz şekilde toplanarak geri kazanıma gitmesi sağlanacak.

Sistem sayesinde Türkiye genelinde yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümü öngörülüyor.

Ambalaj
Sakarya

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