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Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi
Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
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Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, özel çocuklar için etkinlik düzenlendi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte down se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, özel çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar mutfak atölyesinde ramazan pidesi yaptı.

Karasu Yaren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğrenim gören çocuklarla gerçekleştirilen programda, mutfak atölyesinde hamur yoğurma, şekil verme ve pişirme aşamalarında aktif rol alan çocuklar, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşanırken, toplumsal farkındalığın artırılması ve kapsayıcı bakış açısının güçlendirilmesi hedeflendi.

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