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Sakarya’da firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı haberi
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Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
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Sakarya’da firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 17 suçtan 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince çadırda saklandığı çukurda yakalandı.İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yaka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 17 suçtan 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince çadırda saklandığı çukurda yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında 16'sı “kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık” ve 1'i “basit yaralama” olmak üzere 17 suçtan 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin (36) ilçeye geldiğini belirleyen ekipler, harekete geçti.

Ekipler, G.D'nin çeşitli yöntemlerle kimliğini gizlediğini ve işlediği suçların bölgesinden uzak şehirlerde ve akrabalarının adresinde yaşadığını belirledi.

Firari hükümlünün 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla yola çıkarak Bolu'ya ulaştığını, daha sonra yaya olarak Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'ne geldiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

G.D. akrabalarının kurduğu çadırda saklandığı çukurda yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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