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Sakarya’da Gazze ve Filistin’e destek için iftar programı düzenlendi haberi
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Kırklareli’nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı haberi
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli’de konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Oyuncu ve yazar Devrim Yakut, okurlarıyla bir araya geldi haberi
AK Parti İstanbul Kadın Kolları, savaşlarda ölen kadınlar anısına fidan dikti haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Bursa’da kadınlar ve çocuklar pembe kağıt uçak uçurdu haberi
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Sakarya’da Gazze ve Filistin’e destek için iftar programı düzenlendi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla iftar programı düzenlendiİş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen yardım iftarına, iş insanları ve sivil to...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da Gazze ve Filistin’e destek için iftar programı düzenlendi haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla iftar programı düzenlendi

İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen yardım iftarına, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İş insanları programda Filistinli ve Gazzeliler için düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu, ayrıca bir tablo açık artırmayla satıldı.

İSÜAD Başkanı Sevil Faydalı, gazetecilere, programda birliği, dayanışmayı ve beraberliği gördüklerini söyledi.

Kalabalığın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Faydalı, “Allah'ımıza şükürler olsun çok güzel bir katılım oldu. Şehrimizdeki farklı STK'ler de iftarımıza davet edildi. Kendileri de sağ olsunlar, maddi yardımlarda bulundular. Yine bir tablomuz açık arttırmayla satışa sunuldu. Büyük bir jestle tabloyu bize bırakıp, gelirini Gazzeli kadınlarımıza bağışladılar.” dedi.

İSÜAD Yönetim Kurulu Üyesi Mısra Önder Yıldız da davetlilerin gösterdiği ilginin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirerek, “Programımıza iftar yemeğiyle başladık. Değerli katılımcılarımızın Gazzeli ve Filistinli kadınlarımıza maddi yardımları oldu.” diye konuştu.

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