Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​