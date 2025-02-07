Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi