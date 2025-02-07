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Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi
Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi için kurtarma ekibi sevk edildi haberi
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi yapıldı haberi
Mertens ve Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü etkinliğine katıldı haberi
Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
MEB ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: (1) haberi
Osmaneli’nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti haberi
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Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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